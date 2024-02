Netflix divulga data de estreia da última temporada de 'The Umbrella Academy’; conheça o enredo

A série “The Umbrella Academy” está chegando ao fim. A última temporada chega dia 8 de agosto no catálogo da Netflix. Com o anúncio da data, a plataforma de streaming também divulgou novos pôsteres dos irmãos Hargreeves e demais personagens, representando a evolução de cada um.

VEJA MAIS

Nas imagens, é possível conferir os irmãos Hargreeves usando o uniforme de quando eram crianças e, depois, com roupas atuais. Além eles, Lila e Sir Reginald também marcam presença nas imagens.

Qual a história de “The Umbrella Academy”?

A série original Netflix “The Umbrella Academy” acompanha a vida de sete crianças que nasceram ao mesmo tempo, em diferentes lugares do mundo. Elas foram escolhidas entre 43 filhas de mulheres distintas que começaram o dia sem estarem grávidas. Sir Reginald Hargreeves resolve adotá-las e, assim, cria a Umbrella Academy. Com poderes especiais, os sete heróis desestruturados precisam enfrentar os conflitos entre si, lidar com os traumas deixados pelo pai e combater problemas mortais viajando no tempo.

Qual o elenco de “The Umbrella Academy”?

O elenco da quarta temporada de “The Umbrella Academy” conta com Elliot Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda, Aidan Gallagher, Nick Offerman e Megan Mullally.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)