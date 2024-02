Netflix divulga trailer da última temporada de 'Young Royals’ e fãs reagem; saiba mais

A terceira e última temporada de “Young Royals” teve trailer divulgado pela Netflix nesta quarta-feira (7). Os novos episódios da série sueca estreiam no dia 11 de março. Nas imagens divulgadas, Wilhelm (Edvin Ryding) e Simon (Omar Rudberg) precisam lidar com as consequências da exposição de suas vidas.

A série aborda a relação de Wilhelm e Simon, dois jovens apaixonados com diferentes origens: um é príncipe e o outro, pobre - que estuda no colégio de elite graças a uma bolsa integral. Segundo a sinopse da Netflix, o resultado do discurso do príncipe reflete no tribunal e na escola.

Confira o trailer da última temporada de “Young Royals”

“Simon e o príncipe estão determinados a ficar juntos, mas o que estão dispostos a sacrificar ao perceberem que a sua liberdade e amor podem estar em desacordo com os ideais, tradições e responsabilidades reais?”, fala a sinopse. A grande questão para os fãs é se o casal será “endgame” ou não. A expressão, em tradução literal do inglês, significa “fim de jogo”; no contexto, quer dizer um casal que fica junto até o final - ou seja, sem términos.

O perfil da Netflix Brasil brincou com a situação na biografia de seu perfil no X (Twitter): “É fã de Young Royals e quer ter paz?”. A imagem de capa também foi alterada para uma foto de Wilhelm e Simon.

Perfil da Netflix altera biografia e imagem de capa no X (Twitter) (Reprodução)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)