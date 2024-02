Temporada final da série brasileira ‘Bom dia, Verônica’ chega na Netflix; saiba mais

A última temporada de “Bom Dia, Verônica” já pode ser conferida pelos fãs no catálogo da Netflix. O seriado brasileiro, que encerra com três temporadas, é baseado no livro de mesmo nome escrito por Ilana Casoy, criminalista, e Raphael Montes, autor de literatura policial e suspense. Tainá Müller, Rodrigo Santoro e Maitê Proença são algumas das estrelas presentes no último ano, intitulado de “A Caçada Final”.

“Bom Dia, Verônica” encerra com apenas três novos episódios, dirigidos por José Henrique Fonseca. A série é declarada como um dos maiores sucessos nacionais e originais Netflix, com indicação ao Splash Awards e ao Prêmio APCA de Televisão. No IMDb, o seriado brasileiro tem a nota 7.5/10 e no Rotten Tomatoes recebeu 69% de aprovação da audiência até agora.

Sobre o que é “Bom Dia, Verônica”?

A série brasileira é ambientada em São Paulo e acompanha Verônica Torres (Tainá Müller), uma escrivã da delegacia de homicídios.

Alerta de conteúdo sensível a seguir!

Ao testemunhar o suicídio de uma jovem, Verônica passa a investigar sozinha dois casos de violência contra mulher. No decorrer do tempo, a escrivã descobre informações comprometedoras sobre pessoas poderosas e coloca em risco sua vida e sua família - trazendo traumas do passado à tona novamente.

O que conta a terceira temporada de “Bom Dia, Verônica”?

Intitulada de “A Caçada Final”, a terceira e última temporada de “Bom Dia, Verônica” acompanha Verônica Torres (Tainá Müller) na continuação de suas investigações.

Alerta de spoilers das temporadas anteriores!

A partir de agora, Verô está em busca do terceiro irmão de Brandão (Eduardo Moscovis) e Matias (Reynaldo Gianecchini), e investiga o orfanato onde eles cresceram. A pergunta “Quem é Doúm?” direciona a ex-escrivã da polícia. Em uma cidade pequena, Verônica se encontra em um dilema, já que sua família é ameaçada e a necessidade de descobrir a verdade a perturba.

Quem está no elenco de “Bom Dia, Verônica”?

Além de Tainá Müller como a protagonista Verônica Torres, a série também traz no elenco outros grandes nomes, como Rodrigo Santoro, Klara Castanho, Reynaldo Gianecchini e Eduardo Moscovis.

