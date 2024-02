Luz: Série brasileira da Netflix conta história de criança adotada por comunidade indígena

A Netflix irá lançar uma nova série brasileira destinada ao público infantil. Com o título de 'Luz', a nova produção do serviço de streaming chega para ampliar ainda mais o catálogo infantil da empresa e com a intenção de seguir o imenso sucesso de 'Chiquititas', que somou 162 milhões de horas assistidas entre janeiro e junho de 2023.

‘Luz’ será a primeira série nacional e original Netflix voltada exclusivamente para o público infanto-juvenil. Com previsão para estrear no dia 7 de fevereiro, a produção contará com a atriz Marianna Santos, que já atuou em 'Poliana Moça' e em 'Carinha de Anjo'.

Na série da Netflix, ela interpretará Luz, uma menina de nove anos que foi criada em uma comunidade indígena chamada Kaingang. Ela descobre que foi adotada e então parte em uma jornada para conhecer suas origens. A empresa de streaming descreve a personagem como uma menina curiosa e determinada a conhecer de onde veio.

Carregando toda a sua cultura indígena que foi adquirida na tribo Kaingang, Luz demonstrará na série os conhecimentos dos povos nativos e a sua inteligência aguçada.

Além de Marianna Santos, o elenco da série conta com Mel Lisboa, Daniel Rocha, Maurício Destri, Marcos Pasquim e o paraense Victor Barros, que encarna o indígena Katir, na trama.

Paraense na série

O personagem Katir, interpretado pelo paraense, é neto de GA (Claudia Di Moura), a líder da comunidade indígena Kaingang e responsável pela adoção de Luz. Ele vê em GA a sua figura materna, já que sua mãe foi embora da comunidade.

Trecho do teaser da série que mostra o ator paraense em cena com a protagonista (Foto: Reprodução Netflix)

Victor conta que a conquista deste papel na série se deu graças a sua devoção por Nossa Senhora de Nazaré, já que ele fez pedidos à santa depois de passar por três testes, realizados ainda em 2021.

“Fiz um pedido, como um bom paraense devoto de Nazinha, porque tinha dúvidas se deveria morar onde nasci. Falei assim: ‘Se for para eu ficar em SP me dê um sinal, senão eu volto pra Belém’. Quando eu desci do avião, ao retornar para São Paulo, acredite se quiser (risos), recebi a ligação que tinha sido aprovado para fazer a série. Aí, mana, égua, minha vida virou”, conta o ator animado.

O ator paraense mora em São Paulo há oito anos e sempre sonhou com a possibilidade de trabalhar numa série ou filme. Nas redes sociais, ele conta com mais de 100 mil seguidores, onde produz conteúdos curiosos e divertidos sobre a cultura do Pará.

"Eu vim pra São Paulo sonhando em um dia participar de alguma novela, série ou filme, e fiz vários testes, mas sempre levava não atrás de não! E aí chegou um momento, principalmente depois da internet, em que eu cheguei a pensar em desistir da carreira de ator, já que na web estava dando tudo certo, e como eu ator já tinha sete anos e nada. Então eu passei no teste para fazer ‘Luz’. Égua, mana, foi tipo assim, a realização de um sonho, literalmente”, pontua Victor Barros.

Elenco de peso

Um dos atores mais reconhecidos que estará na série é Marcos Pasquim, que interpreta o capataz Baltazar. Seu personagem é um lacaio do avô de Luz, o antagonista Carlos Ferreira (Celso Frateschi).

Marcos Pasquim interpreta o personagem Baltazar na série (Foto: Divulgação Netflix)

Segundo o protagonista da novela Kubanacan (2003) seu personagem é um cara bruto, mas que ainda tem amor no coração.

“O Baltazar é um cara que cresceu na fazenda de Carlos, e o Carlos manda que ele se desfaça da Luz, que é apenas um bebê. Ele bem que tentou mas não conseguiu fazer essa atrocidade e acabou entregando a criança para a tribo Kaigang. Eu vejo o Baltazar como esse cara bruto, que foi criado nesse ambiente, mas que ainda tem princípios e ele já se apaixonou desde o princípio pela Luz", afirma o artista.

A atriz Claudia Di Moura, que interpreta GA, destaca que a série tem uma grande importância para a ecologia e a preservação ambiental, assuntos sérios que são tratados na série, mesmo ela sendo destinada ao público infanto-juvenil.

"Eu fico muito fascinada com o fato da Netflix, na sua primeira série original brasileira, trazer visibilidade para os povos originários, mostrar e trazer para tela essa riqueza, essa cultura. Estamos falando do Kaingangs, que é a 3ª maior população indígena do nosso país. Essa série fala de relações, de conflitos familiares e traz o tema da parentalidade, porque vemos a adoção de uma criança pela comunidade indígena", explica Claudia.

A série 'Luz' é produzida pela Floresta, grupo da Sony Pictures Television no Brasil. A ideia original do enredo é de Guillermo Pendino, com direção-geral de Thiago Teitelroit, direção de episódios de Giovanna Machline e Rogério Sagui, roteiro feito por André Rodrigues, Ana Durães, Tereza Temer e Nara Marinho.