Milton Nascimento será enredo da Portela em 2025; ‘maior espetáculo da Terra’

Com quase 60 anos de carreira e 81 de vida, o cantor e compositor Milton Nascimento será homenageado no enredo da Escola de Samba Portela em 2025, segundo anúncio da agremiação nas redes sociais nesta quinta-feira (04). O artista comemorou a escolha, que classificou como motivo de “muita emoção”.

A Portela publicou um vídeo em que afirma a admiração que tem por Milton Nascimento, conhecido popularmente e entre amigos como Bituca. "Respeitando seus 81 anos de estrada, vamos ao encontro de todas as vozes de Milton Nascimento", declarou a escola.

“É com muita emoção que aceitei o convite da Portela para que a minha história seja retratada no maior espetáculo da terra. Em 2025, o tema dessa gigante será ‘Milton Nascimento’. Que honra ser homenageado pela escola com mais títulos na história, a Majestade do Samba! Vejo vocês na avenida! ”, publicou Milton Nascimento em seu perfil no Instagram.