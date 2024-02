Milton Nascimento se emociona ao ouvir 'Clube da Esquina Nº 2' na novela Renascer: 'Put* que pari*'

O cantor Milton Nascimento não conseguiu conter a emoção ao ouvir sua música "Clube da Esquina N° 2" enquanto assistia à novela Renascer. O momento foi registrado na última segunda-feira (5) por Augusto Nascimento, filho do artista, e comoveu os fãs do cantor de 81 anos nas redes sociais.

No vídeo, Milton aparece empolgado e até exclama um palavrão enquanto acena com os braços. O cantor é noveleiro e acompanhava o capítulo do remake, que marcou a trama por mostrar a passagem de tempo e consequentemente a mudança física dos personagens. “P*ta que pari*! Nossa senhora!", disse Milton, sobre a trilha sonora.

Além da presença em "Renascer", a voz do cantor também embalou a trilha sonora de outras produções da TV Globo. Entre elas, Lado a Lado, Viver a Vida, Rainha da Sucata e Andando nas Nuvens.

A música "Clube da Esquina N° 2" é um dos maiores sucessos da carreira do artista e foi escrita por ele, Lô Borges e Márcio Borges. Gravada em 1972, a canção integrou o álbum Clube da Esquina. Confira:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de Oliberal.com, Bruno Magno)