Ministro Silvio Almeida faz homenagem a Milton Nascimento, no Altas Horas

O primeiro Altas Horas de 2023 foi especial. O apresentador Serginho Groisman preparou uma homenagem ao cantor e compositor Milton Nascimento, que se despediu dos palcos em 2022. A plateia foi composta de artistas, pensadores, estudantes, professores, da primeira-dama Janja e também pelo Ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida.

Durante todo o programa, Serginho dava a palavra para alguém da plateia para homenagear Milton Nascimento. Na vez de Silvio de Almeida, ele disse: “Você, Milton, é a dimensão mais bem acabada do porquê a gente deve acreditar no Brasil. Com todas as suas contradições e mazelas, é o país que nos deu Milton Nascimento. Esse Milton que também nos lembra que o Brasil é um lugar de excelência. Então Milton, a gente quer agradecer você por lembrar todo dia, o porquê que a gente deve acreditar nesse país. Obrigado”, agradeceu Silvio. O público e Milton ficaram emocionados com as palavras do ministro.

Aos 80 anos, o artista se despede dos palcos, mas garantiu que vai continuar fazendo música. Foram mais de seis décadas de carreira e inúmeros clássicos que marcaram gerações e a história da música popular brasileira.