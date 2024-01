Margot Robbie fala sobre Lady Gaga como Arlequina: ‘Sempre quis que fosse passada para outras'

A atriz Margot Robbie revelou, em entrevista à revista Variety, que desejou que a personagem Arlequina (Harley Quinn, no inglês original), da DC, fosse interpretada por outras atrizes. O comentário da atriz veio quando falou a respeito da escalação de Lady Gaga como a personagem no filme “Coringa: Loucura a Dois”, ao lado de Joaquin Phoenix.

Margot interpretou Arlequina em “Esquadrão Suicida” (2016), “Aves de Rapina” (2020) e “O Esquadrão Suicida” (2021). Para a atriz, a personagem deve ser interpretada por muitas outras atrizes no futuro. “Você a coloca nas mãos de outra pessoa e é tipo ‘o que eles vão fazer com ela?’ As opções são infinitas!”, afirmou. Margot não revelou se continuará no Universo Cinematográfico da DC.

As trocas acontecem com diversos outros personagens masculinos, observa Margot, que deseja que isso aconteça com Arlequina. “Eu sempre quis que a Harley fosse uma personagem que fosse passada para outras atrizes interpretarem. Esse sempre foi o meu sonho pra ela. A Harley é tão divertida e pode seguir em direções diferentes”, revela.

Nova atriz

Em 2024, chega aos cinemas “Coringa: Loucura a Dois”, estrelado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga - que assume o manto de Arlequina na obra. O longa é continuação de “Coringa”, lançado em 2019.

Dirigido por Todd Phillips, o filme tem poucas informações divulgadas, além da ambientação no Asilo Arkham e a presença de elementos musicais.

A estreia está prevista para 4 de outubro.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)