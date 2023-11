Nicholas Hoult é escalado como Lex Luthor em Superman: Legacy

O ator britânico Nicholas Hoult é o escolhido pelo roteirista e diretor James Gunn para interpretar Lex Luthor em Superman: Legacy, segundo fontes do Deadline. A obra é o primeiro filme do novo universo compartilhado da DC Comics nos cinemas, o DCU.

Gene Hackman, Kevin Spacey e Jesse Eisenberg são os antecessores de Hoult no papel de vilão da franquia de Superman da Warner Bros. Além dele, David Corenswet e Rachel Brosnahan foram definidos como Clark Kent - o Superman - e Louis Lane no novo filme. Também foram escalados María Gabriela de Faría, para ser a vilã Engenheira, e Anthony Carrigan, com o papel de Metamorfo.

Nicholas Hoult recebeu destaque em outros papéis de filmes e séries, como Tyler, em O Menu; Peter, em The Great; Fera, em X-Men: Primeira Classe; e Nux, em Mad Max: Estrada da Fúria. O ator tem 33 anos e nasceu em Wokingham, no Reino Unido.

De acordo com o co-CEO da DC Studios Peter Safran, o longa foca no equilíbrio que o Homem de Aço tem que ter entre sua herança kriptoniana e criação humana. Já foi esclarecido aos fãs que o filme não será de origem do herói. Superman: Legacy tem estreia marcada para 11 de julho de 2025.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)