Presidentes da DC Studios, James Gunn e Peter Safran anunciam projeto com 10 filmes e séries

Os atuais presidentes da DC Studios, James Gunn e Peter Safran, anunciaram nesta terça-feira (31) o projeto de lançar dez filmes e séries na nova fase da DC. Produções como "Superman: legacy", "The brave and the bold (Batman)" e "Supergirl: woman of tomorrow" estão na lista.

Ainda na segunda-feira (30), James e Peter se encontraram com a imprensa da Warner Bros e listaram os filmes do Capítulo 1 do DCU (DC Universe), o qual chamaram de Deuses e Monstros. De acordo com Safran, todos os longas terão alguma ligação entre si, acontecendo no mesmo universo. Esses projetos incluem o filme do Batman e Robin, uma série da Mulher Maravilha e uma série de mistério do Lanterna Verde.

O filme do Superman tem a previsão de data de lançamento para o dia 11 de junho de 2025. James Gunn é o próprio roteirista. "The Authority", "The brave and the bold", "Supergirl: woman of tomorrow", "Swamp thing", "Creature commandos", "Waller", "Lanterns", "Paradise lost" e "Booster gold" são alguns dos títulos da lista de futuros lançamentos.

“É a primeira vez que tudo relacionado à DC — filme, televisão, live-action, animação, jogos — é tudo centralizado sob uma visão criativa, a de James e a minha” disse o produtor para a Variety.

Filmes como "The Batman part II" e "Joker: folie à deux" não estão entre os projetos apresentados pelos presidentes.

A atriz Viola Davis foi a única confirmada, até o momento, para o projeto, com a sua personagem Amanda Waller na série "Waller". Enquanto isso, alguns produtores já disseram sobre a possibilidade de nomes como Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller e Zachary Levi continuar nos seus papéis como Mulher Maravilha, Aquaman, Flash e Shazam, respectivamente. Henry Cavill, que interpretava o Superman, já anunciou que não fará mais o personagem.

O plano inicial será lançar dois filmes e duas séries por ano, sem prejudicar a qualidade das produções. Entre as novidades está a que alguns personagens das séries e/ou filmes podem ser animados e em outros não, mas o ator do live-action vai dublar as animações.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)