Morre diretor de 'Superman' e 'Os Goonies', Richard Donner

O diretor americano Richard Donner faleceu aos 91 anos nesta segunda-feira, 5. O portal Deadline noticiou que a esposa do artista, Lauren Shuler Donner, e o empresário dele confirmaram a morte. Artistas como Steven Spielberg, Mel Gibson e Danny Glover lamentaram o falecimento de Donner.

O currículo de Donner traz grandes sucessos da história do cinema, como "Superman: o filme", estrelado por Christopher Reeve, a aventura infanto-juvenil "Os Goonies" e o clássico de ação "Máquina Mortífera".

Mel Gibson, astro de Máquina Mortífera, escreveu: "Donner! Meu amigo, meu mentor. Oh, as coisas que aprendi com ele! Ele minou seu próprio talento e grandeza com uma grande dose de humildade, referindo-se a si mesmo como 'apenas um policial de trânsito'. Ele deixou seu ego na porta e exigiu dos outros. Ele era magnânimo de coração e alma, que generosamente deu a todos que o conheciam. Se acumulássemos todas as boas ações que ele fez, isso se estenderia a algum lugar desconhecido no firmamento. Sentirei muita falta dele, com toda a sua sagacidade e sabedoria travessa".

Danny Glover declarou : "Trabalhar com Dick Donner, Mel Gibson e todo o time de Máquina Mortífera foi um dos momentos de maior orgulho da minha carreira. Serei eternamente grato a ele por genuinamente se importar comigo, minha vida e minha família. Éramos amigos e nos amávamos muito além de colaborar para a tela e para o sucesso que a franquia nos trouxe. Sentirei muita falta dele", declarou ao Deadline.

Steven Spielberg, também se manifestou: "Dick tinha um comando tão poderoso de seus filmes e era tão talentoso em tantos gêneros. Estar em seu círculo era semelhante a sair com seu treinador favorito, professor mais inteligente, motivador mais feroz, amigo mais cativante, aliado mais leal e - é claro - o maior 'Goonie' de todos. Ele era todo uma criança. Todo o coração. O tempo todo. Eu não posso acreditar que ele se foi, mas sua risada rouca e calorosa ficará comigo para sempre".

Richard Donner começou a ter sucesso ao dirigir as séries de televisão "Além da imaginação" e "Kojac" e o filme de terror "A Profecia", de 1976. O último trabalho dele como diretor foi em "16 Quadras", de 2006, que teve Bruce Willis como ator principal.