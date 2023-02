'Pacificador' não terá 2ª temporada este ano e Amanda Waller ganhará série exclusiva

A 2ª temporada da série 'Pacificador' não será mais lançada este ano, como estava previsto. A notícia foi dada pelo produtor e diretor James Gunn durante a coletiva de imprensa em que foi anunciado o capítulo um do DCU (universo DC Studios estendido). Pacificador narra a história de um matador determinado em buscar a paz.

A série traz John Cena reprisando o papel do filme 'O Esquadrão Suicida', o Pacificador. Gunn justificou que não está com tempo para trabalhar na série agora, mas prometeu que grande parte do elenco regular de 'Pacificador' também estará na série.

o mesmo evento, a DCU anunciou uma série exclusiva da personagem Amanda Waller, a criadora de "O Esquadrão Suicida", que se chamará “Waller”. Viola Davis novamente fará a protagonista. Essa série será uma espécie de continuação dos eventos do Pacificador.

Além disso, "Waller" terá como roteirista Jeremy Carver ('Patrulha do Destino'). Gunn confirmou Carver também na nova temporada de Pacificador trabalhando junto com Crystal Henry ('Watchman'). "Eles estão trabalhando nessa história incrivelmente maravilhosa, que eu acho que é realmente fantástica, e que a HBO ama”, declarou Gunn.

Na trama, o Pacificador é convocado pelo governo, sem a autorização de Amanda Waller, para tentar impedir uma ameaça que coloca em risco muitas vidas humanas. O personagem também precisa resolver a problemática relação com o desonesto pai (Robert Patrick).

O elenco traz ainda John (Steve Agee), Leota (Danielle Brooks), Emilia (Jennifer Holland) e Vigilante (Freddie Stroma), que ajudam o Pacificador.