HBO renova série de 'The Last of Us' para segunda temporada

A HBO usou as redes sociais, nesta sexta (27), para anunciar a segunda temporada da série "The Last of Us". A emissora não informou a data, mas a previsão é que seja em 2024.

Por meio do Twitter, o co-diretor da série e diretor dos games da franquia, Neil Druckmann, deu a entender que a segunda parte do título acompanhará os acontecimentos do jogo "The Last of Us - Part II", lançado em junho de 2020.

A primeira temporada da série inspirada no game de 2013 contará com 9 episódios. Os capítulos do primeiro ano da produção estão sendo exibidos todos os domingos, às 23h na HBO e na HBO Max.