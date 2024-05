‘Chromatica Ball’: HBO lança show de Lady Gaga no Max; confira trailer

Um especial da turnê “Chromatica Ball”, de Lady Gaga, será lançado no streaming Max pela HBO. O trailer, divulgado nessa quarta-feira, 8, mostrou uma prévia do show e anunciou a data de lançamento na plataforma: 25 de maio. Confira abaixo.

VEJA MAIS

A “Chromatica Ball” é a sexta turnê da carreira de Lady Gaga e ocorreu em arenas. O filme apresenta filmagens do show em Los Angeles, Estados Unidos, no Dodger Stadium para um público de 52 mil pessoas. As informações são da revista Variety.

O especial é dedicado ao álbum lançado em 2020. Entre as músicas da cantora performadas no show, estão “Rain on Me”, “Bad Romance” e “Poker Face”.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)