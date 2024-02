Lady Gaga anuncia participação no game Fortnite

Lady Gaga anunciou, em sua conta oficial do X (antigo Twitter), que estará presente no jogo eletrônico Fortnite. A novidade foi divulgada logo após o compartilhamento de novas fotos do filme Joker 2, que é estrelado pela artista.

A possibilidade de Lady Gaga no mundo de Fortnite já era assunto comentado há algum tempo, mas não passava de rumor até esta terça-feira (20). Em 2022, muitos jogadores acreditavam que a cantora faria parte de um evento dentro do game que celebrava a diversidade.

À época, os personagens do jogo poderiam fazer poses da coreografia de 'Bad Romance', o que levantou mais rumores sobre essa possibilidade. No entanto, a participação da artista não ocorreu oficialmente dentro das mecânicas do game.

Até o momento, ainda não se sabe como Lady Gaga vai integrar o universo de Fortnite. O mais provável é que uma skin especial da cantora seja adicionada ao jogo, um item que poderá ser comprado pelos fãs da atriz dentro do game.