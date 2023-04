Vídeo mostra Dalai Lama tentando pegar nas partes íntimas de Lady Gaga

Um vídeo de 2016 em que o Dalai Lama, líder espiritual do Tibet, tenta tocar as partes íntimas da cantora Lady Gaga foi resgatado nas redes sociais. O momento constrangedor aconteceu durante uma mesa redonda com perguntas e respostas realizada em Indianápolis, nos Estados Unidos.

VEJA MAIS

No vídeo, o Dalai Lama cutuca o joelho de Lady Gaga em tom de brincadeira, mas em seguida se curva sobre ela e tenta tocar suas partes íntimas. A cantora impede o toque e afasta a mão dele, claramente desconfortável com a situação. Assista!

O resgate do vídeo aconteceu uma semana após outro vídeo viralizar na internet em que o Dalai Lama dá um “selinho” em um menor de idade e pede que a criança chupe sua língua. A atitude do líder espiritual foi criticada nas redes sociais e ele se desculpou publicamente dias depois.

Tenzin Gyatso, atual titular do cargo espiritual, tem 87 anos e é um dos líderes religiosos mais respeitados do mundo. As atitudes registradas nos vídeos causaram revolta entre internautas e geraram uma onda de críticas ao líder espiritual.