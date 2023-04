Dalai Lama dá beijo na boca de menino; líder tibetano pede desculpas após críticas

Dalai Lama está sendo alvo de críticas nas redes sociais. Ele foi filmado beijando um menino indiano, o que causou indignação em alguns internautas. De acordo com o jornal The Free Pass Journal, o caso teria ocorrido no último sábado (8). As imagens foram transmitidas pelo canal Voice of America, serviço de radiofusão norte-americano internacional.

Nas imagens, o líder tibetano aparece sentado em frente ao garoto. Momentos antes, o garoto chega a abraçá-lo e pede um beijo na bochecha. “Então acho que, finalmente, aqui também”, diz o chefe de estado levando o dedo aos lábios.

O jovem dá um selinho no budista e, em seguida, é surpreendido por outra solicitação. “E chupe a minha língua”, pede o líder religioso. O menino chega encosta a cabeça na de Dalai, mas, aparentemente, não toca na língua dele.

Determinados sites dizem que mostrar a língua é um costume nesta região chinesa. Entretanto, Leilane Rocha, especialista em sexualidade, discorda desse tipo de abordagem. Ela fez uma publicação no Instagram criticando a conduta de Dalai. “Mostrar a língua, é uma coisa. Pedir ‘pra’ chupar e tentar encostar a língua na língua da criança, são coisas totalmente diferentes. Se o menino tivesse esticado a língua, como fez o Dalai, eles teriam tido este contato”, disse Leilane.

No Twitter, o líder tibetano ficou na mira de condenações. “O beijo na boca por um membro budista não é normal”, relatou uma usuária. “Dalai Lama assediando uma criança. (...) E tem gente que acredita nesse tipo de indivíduo”, diz outro internauta.

Por outro lado, algumas pessoas dizem que o vídeo foi criado para ser uma propaganda contra a “santidade de Dalai Lama”, segundo a imprensa internacional. “Trata-se de uma tradição que remonta ao século IX, época em que reinava Lang Darma, um imperador pouco aclamado pelas massas, conhecido pela sua língua negra”, contou um jornal.

VEJA MAIS

Resposta

Após a repercussão do caso, Dalai Lama se desculpou "pela dor que suas palavras podem ter causado", conforme comunicado publicado pelo seu gabinete. "Sua Santidade deseja se desculpar com o menino e sua família, bem como com seus muitos amigos ao redor do mundo, por qualquer dor que suas palavras possam ter causado", disse sua conta oficial no Twitter. "Sua Santidade costuma brincar com pessoas que conhece de maneira inocente e brincalhona, mesmo em público e diante das câmeras. Ele lamenta esse incidente", continua o comunicado.

Polêmicas

O líder espiritual já se envolveu em outras polêmicas. No ano de 2019, ele pediu desculpas numa entrevista para a BBC, por ter dito que se uma mulher fosse sucedê-lo, ela “deveria ser mais atraente”. Um ano antes, em 2018, ao comentar o aumento do número de refugiados africanos entrando no continente, ele sugeriu que a Europa deveria ser guardada para os europeus.

“Toda a Europa (irá) eventualmente se tornar um país muçulmano? Impossível. Ou país africano? Também impossível”, disse, acrescentando que é melhor “manter a Europa para os europeus”