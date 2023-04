Quem é Dalai Lama: conheça o líder espiritual budista envolvido em polêmica com criança

Dalai Lama, uma das figuras mais influentes do mundo, é reverenciado como líder espiritual budista e defensor da paz. Nascido no Tibete, em 1935, Dalai Lama tem 87 anos e vive exilado na Índia, desde 1959, ao precisar fugir após uma invasão chinesa em seu país. Apesar disso, ele viaja o mundo inteiro dando palestras e ensinando sobre o budismo tibetano.

Recentemente, Dalai Lama teve seu nome envolvido em polêmicas e críticas nas redes sociais após beijar um menino indiano. Ele chegou a pedir desculpas pela situação.

VEJA MAIS

Reencarnação

Quando tinha dois anos de idade, foi identificado como a reencarnação do 13º Dalai Lama e, aos quatro anos, foi levado para Lhasa, a capital do Tibete, onde foi educado como líder religioso e político.

Desde então, faz um trabalho incansável para promoção da paz, harmonia, compaixão e não-violência tanto dentro, como fora do Tibete.

Ensinamentos

Dalai Lama viaja o mundo inteiro para propagar seus ensinamentos. Suas palestras são muito conhecidas e procuradas por onde passa. Suas frases são propagadas por seguidores e até por quem nem conhece tanto sobre o budismo, mas concorda com os dizeres.

Algumas das frases mais famosas do Dalai Lama incluem: "A compaixão é a chave para a felicidade e para um mundo melhor", "A paz começa com um sorriso" e "A melhor maneira de resolver qualquer conflito é através do diálogo". Suas palavras inspiraram milhões de pessoas em todo o mundo a buscarem a paz e a harmonia.

Prêmio Nobel da Paz

Em razão de seus ensinamentos e luta pacífica pela libertação do Tibete e promoção da paz mundial, Dalai Lama ganhou, em 1989, o Prêmio Nobel da Paz.