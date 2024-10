Mari Palma detalha encontro com Bruno Mars: 'Passada com a simpatia dele'

Mari Palma conheceu Bruno Mars de perto no último fim de semana e compartilhou detalhes da experiência com os seguidores. A jornalista foi ao backstage no show do cantor em São Paulo e ainda foi tirada para dançar. O relato do encontro com a celebridade foi exibido no canal de Mari no YouTube. De acordo com a influenciadora, Mars é extremamente simpático e uma pessoa querida.

De acordo com a jornalista, Bruno estava cantando no momento em que ela entrou no local. Enquanto cantava, o galã deu a mão para ela e girou, fazendo um movimento de dança. "Deu uma volta comigo como se estivesse dançando. Ele falou 'Nice to meet you', e eu falei 'Nice to meet you'' [prazer em conhecê-lo, em português]. A gente tirou a foto, e ele falou 'Have fun' [divirta-se]. Posso dizer que Bruno Mars já me tirou para dar uma volta de dança", brincou

Ainda no vídeo, Mari deu suas impressões sobre o artista, que está em turnê no Brasil. Mari tem 1,70 m ficou chocada com a altura do cantor, que ficou na altura dos ombros dela. "Ele é muito baixinho! Acho que 'bateu' aqui assim em mim [apontando para os ombros], mas muito simpático! Passada com a simpatia e a energia dele. Muito querido. Que pessoa incrível! Foi um minuto de muito carisma", comemorou.