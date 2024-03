Após divórcio, Phelipe Siani explica guarda compartilhada de animal com Mari Palma

Phelipe Siani vive uma transformação na carreira com foco no empreendedorismo, mas sem deixar o jornalista de lado. Dono de cinco empresas, o apresentador de 39 anos se prepara para um novo programa de TV meses após o fim da atração apresentada ao lado da ex-esposa, Mari Palma, de quem se separou em fevereiro de 2023.

Segundo o jornalista, em uma entrevista para o site Quem, "hoje, eu me vejo muito mais como um comunicador e empresário também, porque o meu lado empreendedor cresceu muito nos últimos anos", iniciou. "Fiz uma carreira não tradicional dentro da comunicação e do jornalismo. Então, foi o que eu fiz: organizei tudo, de fato, num treinamento mesmo, que passou a ser muito bem visto pelo mercado corporativo", completou ele, que ganhou notoriedade com jornalismo descontraído na TV Globo.

Pouco mais de um ano após o divórcio de Mari Palma, Phelipe rasga elogios a também jornalista, com quem dividiu a bancada do PopVerso, da CNN Brasil, logo depois do fim do casamento. Ele ainda explica que a relação amigável se mantém em meio a uma 'guarda compartilhada' da cachorra, Chica, da raça golden retriever. Eles adotaram a pequena com apenas dois meses, quando uma seguidora avisou Mari que tinha acabado de ter uma ninhada após a jornalista publicar que sonhava em ter um pet daquela raça.

"É óbvio que sempre que ela precisar de mim ou precisar de alguma ajuda de qualquer forma, eu vou estar aqui. Eu sei que ela também vai estar por mim, a gente tem uma cachorra juntos até hoje, que tem uma guarda compartilhada", relatou.