Mari Palma é atacada na web por separação: 'Não vou aceitar usar o nome do meu pai pra me atingir '

Mari Palma utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (7), para expor ataques que está sofrendo de um seguidor no Instagram. Em uma publicação, ela compartilhou prints das mensagens agressivas, que mostram que os ataques são principalmente porque a jornalista teria anunciado o fim do relacionamento com Phelipe Siani, após seis anos juntos.

Respondendo um storie da comunicadora, o seguidor, que usava como ícone do perfil uma bandeira do Brasil, escreveu que “deve ser uma tortura para um homem” ter que conviver com uma mulher como ela, inclusive, chamando-a de “mimadinha”.

Em seguida, o mesmo seguidor usava o fim do casamento de Mari com Siani para atacá-la pela segunda vez. “Pobre PH, ter que aguentar esta tortura. Seu Pai, Mari, deve estar envergonhado do lixo de criatura que você se tornou”, disse, citando o progenitor da jornalista, que morreu vítima de câncer em 2021.

Confira a publicação:

Essa não é a primeira vez que Mari é atacada verbalmente pelo mesmo seguidor. Por isso, ela decidiu ir até a internet para se posicionar. “ Eu realmente não queria ter que fazer nenhum post sobre isso, mas chegou num nível que eu preciso me posicionar porque agora estão usando meu pai", iniciou Mari Palma em um desabafo na rede social.

"Que a corda sempre estoura pro lado da mulher, não é novidade. Vocês não têm ideia de quantas mensagens eu recebi me atacando, inventando coisas sobre mim, questionando questões tão íntimas como a minha sexualidade… Mas, tudo bem. Infelizmente, estou acostumada, sou forte e aguento. Mas, usar o nome do meu pai pra me atingir não, isso eu não vou aceitar", continuou, dizendo que o pai sentia muito orgulho dela e nada apagará isso.

Repercussão

No Twitter, o ex-marido da jornalista, Phelipe Siani, pediu que as pessoas fossem menos cruéis com Mari durante o processo de separação.

"Por favor, não aceitem um levante machista contra uma pessoa tão maravilhosa quanto ela. Nesses casos, o mundo é sempre mais cruel com as mulheres, infelizmente", escreveu no tweet.

Em seguida, Siani esclareceu que o término foi um assunto conversado entre o ex-casal e foi feito de uma forma amigável e respeitosa.