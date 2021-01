Mari Palma e Phelipe Siani estão noivos e tiveram pedido inspirado em ‘Friends’

O pedido de casamento de Mari Palma e Phelipe Siani explodiu o fofurômetro da web. Em um vídeo publicado em seus respectivos canais do YouTube nesta quinta-feira (21), o casal de jornalistas da CNN Brasil narrou do seu próprio ponto de vista o momento em que trocou alianças.

Todo o cenário do momento especial teve como inspiração na série preferida de Mari, a sitcom Friends. Siani fez o pedido e reproduziu fielmente o momento em que o personagem Chandler pede Mônica em casamento.

Em uma sala cheia de velas brancas, Phelipe até decorou o mesmo diálogo dos personagens, levando a noiva às lágrimas. "Você queria que fosse uma surpresa", disse ele, imitando a fala de Mônica, que na série tomou a iniciativa de pedir Chandler em casamento.

"Em toda a minha vida, eu nunca imaginei que eu ia ter tanta sorte de me apaixonar pela minha melhor amiga", encenou Siani, ajoelhado, imitando até mesmo as posições do corpo dos personagens de "Friends", sendo acompanhado por Mari, "recitando" as falas originais em inglês.

No vídeo, a âncora da CNN Brasil ainda falou sobre a experiência de ficar noiva, que definiu como "muito doida", e sobre a falta de pressa para oficializar a união com o namorado, de quem está junto há alguns anos.

Confira a surpresa completa: