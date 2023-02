Mari Palma e Phelipe Siani anunciam o fim do casamento

Os jornalistas Mari Palma e Phelipe Siani anunciaram no final desta sexta-feira (3), o fim do casamento de quase seis meses após de terem subido ao altar. Através de uma postagem no instagram, o casal deu a notícia para os fãs de forma amigável. "Foram 6 anos juntos como um casal. Nesse tempo, a gente cresceu muito e viveu o dia mais feliz das nossas vidas: o nosso casamento. Foi quando a gente firmou o compromisso de sempre fazer bem um pro outro e é isso que a gente tá buscando agora mais do que nunca. Nossa história linda continua, mas de um jeito diferente", comunicava a postagem.

Vale destacar que a relação havia chegado ao fim há algum tempo, mas os dois haviam combinado de seguirem suas vidas sem expor a intimidade. Entretanto, os questionamentos dos seguidores nas redes sociais os obrigaram a abrir o jogo sobre a decisão de não seguirem juntos como casal. Mari Palma e Phelipe Siani se casaram em Itatiba, cidade do interior de São Paulo, em agosto de 2022.