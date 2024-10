VÍDEO: Fãs brigam em arquibancada de show de Bruno Mars em São Paulo

Momentos antes do início de um dos shows do cantor Bruno Mars em São Paulo, no último sábado (12), foi registrada uma briga entre dois homens na arquibancada do estádio Morumbis.

Vídeos gravados por pessoas que estavam no evento, têm circulado nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver os homens trocando socos e chutes na arquibancada enquanto pessoas tentam apartar a situação e outras entram na confusão.

Confira um registro:

Segundo a representante de atendimento Érica Sales, que presenciou a discussão, o motivo da briga foi por conta de lugares na arquibancada. Segundo ela, um dos rapazes estava nas escadas da arquibancada, com um grupo de pessoas que chegou faltando poucos momentos antes do início do show, atrapalhando a circulação e visão de quem estava sentado mais atrás. Foi quando o outro envolvido jogou água nele para que saísse do local e a confusão se iniciou.

"Basicamente uma galera chegou às 19h40, 20h, faltando uma hora pro show. Eles ficaram parados na frente do corredor e das escadas, atrapalhando até então a circulação, já que ainda não tinha começado o show", explicou Érica ao G1.

“Um rapaz estava nos lances acima, acredito que uns seis lances acima da galera que estava em pé, e decidiu jogar água para expulsar [pessoas que estavam nas escadas]. Ele jogou água e copos duas vezes. Na terceira vez, um rapaz subiu e começou a desferir socos no rapaz que jogou água", contou.

Ainda de acordo com Érica, outras pessoas que estavam no show disseram que foram vendidos ingressos a mais, contudo, ela disse que ainda havia lugares para se sentar. Érica ainda relatou que nenhum segurança surgiu para apartar a briga.

Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, nenhum dos envolvidos registrou boletim de ocorrência.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)