Rosé, do BLACKPINK, anuncia lançamento de primeiro álbum solo: ‘ROSIE’

A cantora Rosé, do grupo musical sul-coreano BLACKPINK, anunciou nesta terça-feira (1º) que lançará seu primeiro álbum solo ainda este ano.

VEJA MAIS



Intitulado ‘Rosie’, o novo projeto da artista estreia no dia 6 de dezembro. É o segundo lançamento de Rosé como solista. Em 2021, ela estrou sua carreira solo com o disco single ‘R’.

Em suas redes sociais, Rosé publicou um pequeno texto junto com a suposta capa do disco, onde expressou sua animação com o trabalho.

“Eu derramei meu sangue e minhas lágrimas nesse álbum. Eu mal posso esperar para vocês escutarem esse pequeno diário sobre mim”, escreveu ela.

A cantora também contou sobre a origem do nome do álbum. “Rosie é o nome que eu permito que meus amigos e minha família me chamem. Com esse álbum, eu espero que vocês todos se sintam mais próximos de mim” disse.

Veja a publicação:

Rosé forma o grupo BLACKPINK com Jisoo, Jennie e Lisa. A banda está prevista para retornar com suas atividades em conjunto em 2025, após o lançamento dos projetos individuais. O último lançamento das quatro juntas foi o álbum “Born Pink” (2022), que gerou uma turnê, considerada a mais lucrativa de um girl group, pela América do Norte, Ásia, Oceania e Europa.

*(Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)