Lisa, do grupo BLACKPINK, anuncia novo lançamento em colaboração com Rosalía; confira os detalhes

A rapper e cantora Lisa, integrante do grupo musical BLACKPINK, anunciou, nesta terça-feira (6), o lançamento de um novo single, desta vez em colaboração com a espanhola Rosalía, dona de hits como ‘Despechá’ e ‘Bizcochito’.

O anúncio foi feito através das redes sociais da LLOUD, a agência em que Lisa administra a sua carreira solo. A empresa divulgou a foto da capa da nova música, que ganhou o nome ‘New Woman’. O featuring está previsto para ser lançado no dia 15 de agosto. Confira o anúncio:

Antes do anúncio oficial, os fãs de Lisa acreditavam que a faixa receberia o título de 'Brand New Día', devido a um teaser publicado pela artista no X (antigo twitter). O vídeo apresenta um trecho da canção exibe a cantora com um cabelo rosa e um colar em forma de estrela. Veja:

O novo single de Lisa chega quase dois meses depois do lançamento de Rockstar, a primeira música da cantora após ela romper o contrato de carreira solo com a YG Entertainment, que administra o BLACKPINK. No clipe da canção, Lisa usou como cenário ruas de seu país de origem, a Tailândia, e exaltou figuras locais.

Composto por Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa, o BLACKPINK está previsto para retornar como grupo no próximo ano. Enquanto isso, as donas dos hits ‘Kill This Love’ e ‘How You Like That’ seguem focando em seus projetos individuais.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web de Oliberal.com)