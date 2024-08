Banda de k-pop NTX chega ao Brasil e aprova culinária do país

A banda de k-pop NTX desembarcou o Brasil na última quarta-feira (31) para iniciar uma grande turnê de shows que vai passar por Distrito Federal, Piracicaba, Belo Horizonte, João Pessoa, Niterói e São Paulo. Animados, os artistas afirmam que estão amando o país e a recepção calorosa dos fãs.

"Logo que chegamos aqui no Brasil, pudemos ver o amor de todos os fãs. Estamos muito ansiosos para mostrar esse amor por meio das nossas músicas", disse o líder do grupo, Hyeongjin em entrevista ao G1.

A primeira apresentação deles ocorre em Brasília, com um show gratuito para o público da cidade na sexta-feira (2) e sábado (3). De acordo com os músicos, o setlist preparado para os shows é especial para os brasileiros.

"A gente preparou [as músicas em português] para poder cantar junto com as nossas fãs. Estamos muito ansiosos para que todas possam cantar junto com a gente", salientou Hyeongjin.

Os membros da banda também estão aproveitando a temporada no Brasil para experimentar a culinária do país. Segundo os cantores, churrasco e coxinha já estão aprovados pelo paladar coreano

"Pudemos experimentar muitas comidas muito gostosas do Brasil e está sendo muito bom para a gente", comentou Hojun.