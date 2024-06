Cantor Jin, do BTS, termina serviço militar obrigatório e fãs comemoram nas redes sociais

O cantor Jin, do grupo sul-coreano BTS, será dispensado do serviço militar obrigatório na próxima quarta-feira (12) após ficar 18 meses afastado das atividades musicais. Em nota, a BIGHIT, empresa que gerencia o artista, comunicou que o "idol", de 31 anos, já tem agendado uma participação em um evento especial que será realizado ainda nesta semana.

A expectativa é que todos os outros seis integrantes do grupo (RM, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook) estejam presentes na cerimônia de dispensa do cantor. No entanto, a BIGHIT afirmou que a ocasião será reservada apenas para militares, sem participação do público geral.

VEJA MAIS

"Nenhum evento especial está planejado para o dia da dispensa de Jin. Para evitar problemas decorrentes de superlotação, recomendamos aos fãs que não visitem o local. Por favor, transmita suas calorosas saudações e encorajamento em seus corações", recomendou a BIGHIT.

Para os fãs, a agência organizou um evento na quinta-feira (13) no Jamsil Indoor Stadium, em Seul, no qual eles poderão encontrar Jin pessoalmente. O evento também celebra os 11 anos de existência do BTS e promete vários momentos especiais com o cantor.

Os fãs do cantor comemoraram a dispensa do serviço militar nas redes sociais. Confira algumas publicações:

E os outros integrantes? Quando serão dispensados?

Atualmente, os outros seis integrantes do BTS seguem alistados no exército sul-coreano para cumprir o serviço militar obrigatório. O próximo a ser dispensado é J-Hope, que se alistou no início de 2023 e deve ser dar baixa das atividades em outubro deste ano.

Já Suga se alistou em setembro do ano passado, e retornará aos trabalhos em junho de 2025, pois cumpre um modelo de atividades públicas em que trabalha em escritórios governamentais (correios, escolas, delegacias de polícia, entre outros). Neste mesmo período, os outros membros também devem terminar o serviço militar obrigatório.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)