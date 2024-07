Membro de grupo de k-pop 'NCT Dream' não vai fazer show no Brasil; saiba quem é

Foi divulgado nesta quinta-feira (25), que um dos membros da banda NCT Dream não estará presente na passagem da turnê do grupo de k-pop pela América Latina e pelos Estados Unidos.

A página da produtora responsável pela passagem do "2024 NCT DREAM WORLD TOUR" no Brasil, informou via um comunicado que o integrante Renjun se ausentará da turnê devido a problemas de saúde.

O show da banda no Brasil está previsto para ser realizado no dia 2 de agosto, em São Paulo. A apresentação marca o retorno do grupo ao país, após um show em julho de 2023.

A notícia chegou aos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). No site, fãs lamentaram a ausência de Renjun e desejaram melhoras para o cantor.

