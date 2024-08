VMA 2024: Taylor Swift lidera indicações e Anitta concorre com duas músicas; veja lista completa

A lista de indicados ao VMA 2024 - o MTV Video Music Awards - foi divulgada nessa terça-feira, 6. No topo da premiação está Taylor Swift, com 10 indicações, seguida por Eminem, Ariana Grande e Sabrina Carpenter, com seis. SZA e Megan Thee Stallion estão entre os que mais disputam esse ano, com cinco indicações. Outro destaque é Anitta, artista brasileira consagrada internacionalmente, com nome cotado para duas categorias.

Taylor disputa em Vídeo do Ano, Artista do Ano, Música do Ano e Melhor Pop. Com participação de Post Malone, a artista também concorre em Melhor Colaboração, Melhor Direção, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhores Efeitos Visuais e Melhor Direção de Arte pela música “Fortnight”, do álbum "The Tortured Poets Department".

Anitta foi indicada à categoria Melhor Latino com duas canções: “Mil Veces” e “Bellakeo”, em parceria com Peso Pluma. A cantora e compositora ainda disputa em Melhor Montagem.

Músicas do K-pop não concorrem em grupos de destaque, mas há uma categoria exclusiva para o gênero. Entre os artistas, está Jung Kook, Lisa e NewJeans. Beyoncé recebeu apenas uma indicação, pela música “Texas Hold ‘Em”. Entre a lista de Artista Revelação está Tyla, dona do sucesso “Water”, e Gracie Abrams, que recentemente lançou uma música em parceria com Taylor Swift.

Confira a lista completa de indicados ao VMA 2024

Vídeo do Ano

Ariana Grande – “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”

Billie Eilish – “Lunch”

Doja Cat – “Paint The Town Red”

Eminem – “Houdini”

SZA – “Snooze”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

Artista do Ano

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Música do Ano

Beyoncé – “Texas Hold ‘Em”

Jack Harlow – “Lovin On Me”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

Teddy Swims – “Lose Control”

Artista Revelação

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

Apresentação MTV PUSH do Ano

Agosto/2023: Kaliii – “Area Codes”

Setembro/2023: GloRilla – “Lick or Sum”

Outubro/2023: Benson Boone – “In the Stars”

Novembro/2023: Coco Jones – “ICU”

Dezembro/2023: Victoria Monét – “On My Mama”

Janeiro/2024: Jessie Murph – “Wild Ones”

Fevereiro/2024: Teddy Swims – “Lose Control”

Março/2024: Chappell Roan – “Red Wine Supernova”

Abril/2024: Flyana Boss – “Yeaaa”

Maio/2024: Laufey – “Goddess”

Junho/2024: Le Sserafim – “Easy”

Julho/2024: The Warning – “Automatic Sun”

Melhor Colaboração

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy “

GloRilla, Megan Thee Stallion – “Wanna Be”

Jessie Murph ft. Jelly Roll – “Wild Ones”

Jung Kook ft. Latto – “Seven”

Post Malone ft. Morgan Wallen – “I Had Some Help”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

Melhor Pop

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Melhor Hip Hop

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy”

Eminem – “Houdini”

GloRilla – “Yeah Glo!”

Gunna – “Fukumean”

Megan Thee Stallion – “BOA”

Travis Scott ft. Playboi Carti – “FE!N”

Melhor R&B

Alicia Keys – “Lifeline”

Muni Long – “Made For Me”

SZA – “Snooze”

Tyla – “Water”

Usher, Summer Walker, 21 Savage – “Good Good”

Victoria Monét – “On My Mama”

Melhor Música Alternativa

Benson Boone – “Beautiful Things”

Bleachers – “Tiny Moves”

Hozier – “Too Sweet”

Imagine Dragons – “Eyes Closed”

Linkin Park – “Friendly Fire”

Teddy Swims – “Lose Control (Live)”

Melhor Rock

Bon Jovi – “Legendary”

Coldplay – “Feelslikeimfallinginlove”

Green Day – “Dilemma”

Kings of Leon – “Mustang”

Lenny Kravitz – “Human”

U2 – “Atomic City”

Melhor Latino

Anitta – “Mil Veces”

Bad Bunny – “Monaco”

Karol G – “Mi Ex Tenia Razon”

Myke Towers – “Lala”

Peso Pluma & Anitta – “Bellakeo”

Rauw Alejandro – “Touching the Sky”

Shakira & Cardi B – “Puntería”

Melhor Afrobeats

Ayra Starr ft. Giveon – “Last Heartbreak Song”

Burna Boy – “City Boys”

Chris Brown ft. Davido & Lojay – “Sensational”

Tems – “Love Me JeJe”

Tyla – “Water”

Usher, Pheelz – “Ruin”

Melhor K-pop

Jung Kook ft. Latto – “Seven”

Lisa – “Rockstar”

NCT Dream – “Smoothie”

NewJeans – “Super Shy”

Stray Kids – “Lalalala”

Tomorrow X Together – “Déjà vu”

Vídeo Para O Bem

Alexander Stewart – “If Only You Knew”

Billie Eilish – “What Was I Made For (Do Filme “Barbie”)”

Coldplay – “Feelslikeimfallinginlove”

Joyner Lucas & Jelly Roll – “Best for Me”

RAYE – “Genesis”

Tyler Childers – “In Your Love”

Melhor Direção

Ariana Grande – “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”

Bleachers – “Tiny Moves”

Eminem – “Houdini”

Megan Thee Stallion – “BOA”

Sabrina Carpenter – “Please Please Please”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

Melhor Fotografia

Ariana Grande – “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”

Charli XCX – “Von Dutch”

Dua Lipa – “Illusion”

Olivia Rodrigo – “Obsessed”

Rauw Alejandro – “Touching the Sky”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

Melhor Montagem

Anitta – “Mil Veces”

Ariana Grande – “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”

Eminem – “Houdini”

Lisa – “Rockstar”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

Melhor Coreografia

Bleachers – “Tiny Moves”

Dua Lipa – “Houdini”

Lisa – “Rockstar”

Rauw Alejandro – “Touching the Sky”

Tate McRae – “Greedy”

Troye Sivan – “Rush”

Melhores efeitos visuais

Ariana Grande – “The Boy is Mine”

Eminem – “Houdini”

Justin Timberlake – “Selfish”

Megan Thee Stallion – “BOA”

Olivia Rodrigo – “Get Him Back!”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

Melhor Direção de Arte

Charli XCX – “360”

Lisa – “Rockstar”

Megan Thee Stallion – “BOA”

Olivia Rodrigo – “Bad Idea Right?”

Sabrina Carpenter – “Please Please Please”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)