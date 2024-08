Fãs apontam possível feat entre Anitta e The Weeknd

Rumores de uma possível parceria musical entre The Weeknd e Anitta tomaram conta das redes sociais nesta sexta-feira (2). Isso porque foi descoberto o registro de uma composição no site American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) na qual aparecem os nomes dos dois artistas.

A faixa foi Intitulada apenas com o nome de “São Paulo”. Não se sabe se é de fato o nome de uma música nova, ou se seria uma referencia a cidade onde o cantor se apresentara no Brasil, em setembro deste ano, no estádio do Morumbi.

Além de Anitta e The Weeknd consta na ASCAP que a faixa São Paulo traz na composição a funkeira Tati Quebra Barraco. Especula-se a possibilidade de que haja um sample de uma das músicas da cantora, na faixa 'São Paulo'. A produção da música misteriosa é de Mike Dean, profissional que já atuou na música “Faz Gostoso” com Madonna e Anitta.

Os fãs de Anitta e The Weeknd seguem eufóricos com o anúncio de uma parceria entre os cantores. A expectativa é que até o show de The Weeknd, em São Paulo, novas informações sobre a faixa serão divulgadas.