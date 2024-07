Anitta é atacada por água-viva em Ibiza: 'Fui eletrocutada'; confira vídeo do relato

Durante a passagem de sua turnê pela Europa, Anitta está aproveitando para curtir os lugares por onde passa. Nesta quarta-feira (10), no entanto, ela relatou um perrengue que passou enquanto conhecia uma gruta em Ibiza, na Espanha. Através das redes sociais, a cantora contou que foi queimada por uma água-viva e relatou a dor como uma que nunca sentiu na vida.

“Eu lutei com ela, dei um soco. Foi uma dor que eu nunca senti na minha vida, foi a coisa mais horrível. Fui eletrocutada, literalmente. Me queimei inteira dando soco”, disse Anitta em vídeo que postou em seus Stories do Instagram.

Veja o relato:

VEJA MAIS

Ela revelou que não precisou ir para o hospital e um marinheiro a ajudou com a situação. A cantora também mostrou aos seguidores fotos das marcas no braço e na altura do pescoço, que ficaram avermelhadas devido ao ataque.

Anitta foi queimada durante o ataque da água-viva (Foto: Instagram @anitta)

“Está tudo bem comigo agora, mas na hora foi babado! A gente foi numa gruta, eu estava nadando, quando, de repente, fui atacada por uma medusa imensa”, completou Anitta.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)