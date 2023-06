Corpo de Bombeiros orienta sobre acidentes com animais aquáticos

Com o início das férias escolares e a chegada do período de verão, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) alerta sobre o aumento da movimentação nas praias de água doce e salgada do Estado e a ocorrência de acidentes de banhistas com animais marinhos, como arraias, bagres, caravelas e águas-vivas.

No Pará, as ocorrências são comuns em praias da Ilha de Mosqueiro, Icoaraci, Salinópolis, Marajó, Bragança e Marapanim.

Mais de 120 acidentes, especialmente com arraias, foram registrados no Marajó e cerca de 50 acidentes, com bagres, caravelas e águas-vivas, foram registrados na Região do Salgado de junho a outubro de 2022.

O major Diego Cunha, comandante do 18º Grupamento de Bombeiro Militar do Pará, em Salvaterra, fala sobre as principais orientações e os cuidados para evitar acidentes com animais nas praias. “Em caso de acidente, a primeira ação é procurar o Corpo de Bombeiros para que os primeiros socorros sejam oferecidos. Em caso de complicações, os bombeiros encaminharão a vítima para o hospital mais próximo”.

Orientações em caso de acidentes

Entre as recomendações em relação a queimaduras por águas-vivas, estão: a aplicação de ácido acético a 5% (vinagre, por exemplo) sem esfregar o local, pois pode piorar a área de lesão. Jamais deve ser utilizada água da torneira ou mineral no local da queimadura. Para limpar a ferida, a orientação é usar a própria água do mar, porque a água doce pode agravar a queimadura. As medidas ajudam na inativação das toxinas, impedindo um maior envenenamento, uma vez que as células continuam despejando o conteúdo na pele.

Em relação a casos de queimaduras com caravelas-portuguesas, o primeiro passo é lavar o ferimento com bastante água do mar, porque a doce provoca mais inchaço. A partir disso, se ainda houver células da caravela-portuguesa no local, o ideal é usar uma luva, ou uma pinça pra tirar com cuidado. Com as arraias, o Corpo de Bombeiros orienta que sejam feitas compressas com água morna, para amenizar as dores intensas, enquanto a vítima segue ao hospital.