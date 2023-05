Bombeiros viralizam ao derrubar paciente de maca após rodinha enroscar

Os bombeiros do Estado de São Paulo começaram a viralizar na internet, nesta segunda-feira (29), ao protagonizar uma cena trapalhada. Ao atender um resgate, o grupo conseguiu derrubar um paciente da maca no trajeto até a ambulância que estava no local para dar suporte no atendimento.

Assista ao vídeo:

Nas imagens, o paciente que estava imobilizado cai no chão, inclusive, batendo o rosto, e não consegue reagir. O motivo teria sido porque a rodinha da maca enroscou no solo.

Após o momento de constrangimento pela equipe, o homem é colocado imediatamente pelos bombeiros na maca.

