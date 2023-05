Corpo de homem que teria caído de jetski é resgatado no rio Tocantins; criança continua desaparecida

O corpo de um homem, identificado apenas pelo apelido “Choquito”, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (29), pelo Corpo de Bombeiros Militar, boiando no rio Tocantins, em Marabá, no sudeste do Pará. De acordo com informações repassadas por moradores, o homem e mais três crianças teriam se envolvido em um acidente com um jet ski, na tarde do último domingo (28). Dois menores foram salvos. Um continua desaparecido. Buscas seguem sendo feitas.

Já o Corpo de Bombeiros afirma que o rapaz morreu ao tentar salvar as crianças que estavam se afogando. “Choquito” teria conseguido resgatar duas crianças. Ao tentar salvar a terceira, acabou se afogando e os dois desapareceram.

O incid​​ente aconteceu próximo à praia do Geladinho, no rio Tocantins. Moradores da área relataram ao site Debate Carajás, que “Choquito” estava passeando em um jet ski com as três crianças, no momento em que houve o acidente. Duas crianças foram resgatadas com vida, mas ele e o menino submergiram nas águas escuras do rio e não foram mais vistos.

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas. “Choquito” seria morador da Folha 10, no Núcleo Nova Marabá. Nas redes sociais, amigos do rapaz lamentaram o acidente.

Diferentemente do que disseram os moradores, o Corpo de Bombeiros informou à reportagem de O Liberal que o rapaz morreu ao tentar salvar três crianças que estavam se afogando. “O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que foram acionados na noite deste domingo (28) para atender a ocorrência de desaparecimento na praia do Geladinho, em Marabá. Um homem pulou no rio para socorrer três crianças que se afogavam e conseguiu resgatar duas. Ao tentar salvar a terceira, acabou se afogando e os dois desapareceram. A guarnição do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Marabá está empenhada na busca pelas vítimas”, informaram os bombeiros, por meio de nota.