Homem e menino desaparecem após acidente com jet-ski no Rio Tocantins, em Marabá

Neste domingo (28), um homem identificado apenas como 'Choquito' e três crianças se envolveram em um acidente com uma motonáutica, popularmente conhecida como jet-ski, nas águas do Rio Tocantins, no município de Marabá, sudoeste do Pará. Duas crianças foram socorridas, mas o homem e um menino desapareceram.

O acidente aconteceu próximo à Praia do Geladinho, no Rio Tocantins. De acordo com moradores do local ao site Debate Carajás, Choquito estava passeando em um jet-ski as três crianças no momento em que houve o acidente. Duas crianças foram resgatadas com vida, mas ele e o menino submergiram nas águas escuras do rio e não foram mais vistos.

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas. Choquito seria morador da Folha 10, no Núcleo Nova Marabá. O possível afogamento das duas vítimas segue com poucas informações. A redação integrada de O Liberal entra em contato com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Polícia Civil (PC) sobre o caso.

Nas redes sociais, amigos de Choquito comentaram o acidente, já lamentando a morte do homem.