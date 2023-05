Dois homicídios são registrados neste domingo (28), em Tailândia; professor está entre as vítimas

Dois homicídios foram registrados neste domingo (28) na cidade de Tailândia, nordeste paraense. O primeiro caso ocorreu ainda na madrugada. Já o segundo, foi registrado no final do dia, por volta das 20h. Em ambas as ocorrências, as vítimas foram mortas a facadas.

Um suspeito, identificado com​​o João Carlos Mesquita da Silva, foi preso. Ele confessou ter matado o professor Anildo Motta, nas primeiras horas deste domingo, dentro de uma quitinete, onde o educador morava, no centro da cidade. A polícia não informou ainda se algum objeto do imóvel foi roubado, após o assassinato, o que poderia caracterizar um crime de latrocínio.

De acordo com informações do portal Tailândia, o suspeito foi preso horas após o crime, durante uma ação conjunta da Polícia Civil com militares do 45º Batalhão. No momento em que foi localizado, João teria tentado fugir do cerco policial e acabou se ferindo. Ele recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi conduzido à unidade policial.

Na delegacia da cidade, o suspeito confessou o crime e confirmou ainda que estava bebendo com o professor, momentos antes do assassinato, sem fornecer maiores detalhes acerca da motivação para o ocorrido.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que, antes de ser morto, o professor se divertia em um clube da cidade. Ele aparece dançando e bastante animado na festa. A gravação dura poucos segundos e não mostra quem estava com o professor.

Vídeo mostra professor se divertindo momentos antes de ser assassinado. (Reprodução/ Redes sociais)

Morto durante bebedeira

O segundo homicídio ocorreu por volta das 20h, na rua Mãe do Rio, bairro Greenville. A vítima foi identificada somente pelo prenome Rogério, atingido com duas facadas. Testemunhas relataram ao portal Tailândia que o rapaz estaria bebendo na companhia de algumas pessoas. Houve um desentendimento, por motivo ainda desconhecido, e que terminou com o esfaqueamento.

Ainda de acordo com os moradores, o suspeito fugiu, sem deixar pistas. No entanto, ele já foi identificado pela Polícia Civil. Buscas estão sendo feitas na tentativa de localizá-lo e prendê-lo.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para fazer a segurança da área, até a chegada da Polícia Civil. (Reprodução/ Redes sociais)

Rogério ficou caído ao chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) ainda foi ao local do crime, na tentativa de socorrer o rapaz, mas ele já estava morto. Dezenas de curiosos se aproximaram do corpo. Familiares da vítima estavam inconformados com o crime.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para fazer a segurança da área, até a chegada da Polícia Civil, responsável por autorizar a remoção do cadáver, que foi feita por uma funerária da cidade.