Jovem é morto a tiros em via pública de Altamira, sudoeste do Pará

O jovem Eliomar Nascimento Veras, de 27 anos, foi morto a tiros em via pública, na manhã deste domingo (28), no bairro Buriti, em Altamira, sudoeste do Pará. Os disparos atingiram principalmente a região da cabeça da vítima. Os autores do crime seriam dois homens, que fugiram em uma motocicleta, logo depois do crime.

O homicídio ocorreu na calçada de um estabelecimento, localizado no cruzamento da avenida E com a avenida dos Ipês. Testemunhas informaram à polícia que um dos homens já chegou atirando na vítima, que estava na esquina, e o outro suspeito conduzia o veículo.

A Polícia Militar fez o isolamento do local para preservar a cena do crime até a chegada da Polícia Civil. A Polícia Científica realizou e a remoção do corpo da vítima. Um inquérito foi aberto para apurar a causa e os autores do crime. A polícia realiza diligências pela cidade com o objetivo de localizar os suspeitos.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identifica