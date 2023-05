MC Pozza, cantor de funk, é morto a tiros em barbearia

O mundo do funk está de luto com a morte do jovem cantor João Pedro Pozza de Oliveira, conhecido como MC Pozza. O artista de apenas 22 anos foi assassinado a tiros na noite da última quarta-feira (24), enquanto se encontrava em uma barbearia na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

VEJA MAIS

O crime aconteceu por volta das 22h, quando cerca de dez pessoas estavam presentes no estabelecimento. Um homem mascarado invadiu o local e ordenou que todos se deitassem no chão, causando pânico e desespero entre os presentes.

Sem hesitar, o criminoso abriu fogo contra MC Pozza, tirando sua vida no local. Outro jovem também foi atingido pelos disparos, porém conseguiu sobreviver aos ferimentos e foi encaminhado a um hospital próximo.

Até o momento, a identidade do assassino ainda é desconhecida. As autoridades policiais do Rio Grande do Sul estão conduzindo a investigação para solucionar o caso. O delegado responsável pelo inquérito afirmou que a polícia está considerando a possibilidade de câmeras de segurança terem registrado o ocorrido, além de estar ouvindo depoimentos de testemunhas-chave. Segundo ele, nenhuma das vítimas tinha histórico criminal, e, por enquanto, a motivação por trás do crime permanece indefinida.