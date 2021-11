MC Jotinha é morto a tiros, aos 17 anos, após briga de bar

O cantor MC Jotinha morreu na terça-feira (16), aos 17 anos, após uma briga em um bar em Duque de Caxias (RJ). Jonathan Gomes de Araújo foi atingido por tiros e morreu no local. O jovem ficou conhecido pelo hit “Kika uma vez, Kika de novo”, que tem mais de 5,9 milhões de visualizações no Youtube. As informações são do UOL.

De acordo com o pai do músico, Jones de Araújo, Jotinha foi apartar uma briga entre amigos na saída de um bar. No entanto, ele foi atingido pelos disparos feitos por um homem que o ameaçou com a arma.

A Polícia Militar informou que o músico já estava sem vida quando os agentes atenderam à ocorrência. O caso foi registrado e investigado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

A Master Gold, gravadora e produtora que cuidava da carreira do jovem, lamentou a morte do cantor: "A empresa encontra-se de luto, juntamente com a família do artista, que, tão jovem, foi responsável por hits nacionais como 'Kika uma vez, Kika de novo', dentre outros".

Assista ao maior sucesso de MC Jotinha: