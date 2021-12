MC Boco do Borel é morto com 15 tiros em Pernambuco

MC Boco do Borel, famoso artista do bregafunk pernambucano, foi assassinado a tiros durante um show realizado em um bar na praia de Porto de Galinhas, na cidade de Ipojuca, no literal Sul do estado, neste domingo, 26.

Paulo Roberto Gonçalves de Cavalcanti, nome verdadeiro de MC Boco, teve 15 perfurações de bala no corpo, segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Pernambuco.

O crime foi cometido por um homem, que se aproximou do palco usando uma balaclava, espécie de máscara usada por agentes de segurança para encobrir o rosto e dificultar a identificação. Ele fugiu sem ser identificado após efetuar vários disparos de arma de fogo contra o artista. O Aconchego Bar, onde acontecia o show, não possui câmeras de vigilância.

O MC chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serrambi, no mesmo município, mas não resistiu.

O advogado do cantor disse que a polícia já está investigando o caso e que vai cobrar a identificação e prisão do assassino.