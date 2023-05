Executado: homem é morto a tiros dentro de casa no km 3 da Alça Viária

Na madrugada desta quarta-feira, 24, um homem foi morto a tiros, dentro da própria residência, localizada no km 3 da rodovia PA-483, conhecida como Alça Viária. Ele foi identificado como Amarildo Soares Pinheiro e tinha por volta de 52 anos de idade. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima ensanguentada sobre um colchão.

VEJA MAIS

Guarnições do 30º Batalhão da Polícia Militar do Pará (PM) foram acionadas por volta de 00h40h, por meio do Centro Integrado de Operações (Ciop). A denúncia se referia a um possível homicídio no km 3 da Alça Viária, bloco D, nº 20. Ao chegar ao local, a guarnição se deparou com um indivíduo em óbito por disparos de arma de fogo.

As polícias Científica (Pcepa) e Civil do Pará (PC) foram acionadas para fazerem a perícia do corpo no local, a remoção do cadáver e também para dar início às investigações. A redação integrada de O Liberal aguarda nota oficial destes órgãos de segurança com mais informações.