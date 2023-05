Criminosos matam homem a tiros no bairro da Terra Firme, na tarde desta terça-feira (23)

​Um homem, identificado como Alexandre Raiol, foi assassinado a tiros na tarde desta terça-feira (23), por volta das 14h, na passagem Lauro Sodré, bairro da Terra Firme, em Belém. A vítima foi abordada por criminosos que efetuaram os disparos e fugiram, sem deixar pistas. Não há informações detalhadas sobre quantos suspeitos participaram da ação e como eles chegaram ao local.

Equipes da Polícia Militar se deslocaram para o endereço repassado e receberam a informação de que Alexandre havia sido socorrido por familiares até uma unidade de saúde do bairro. Entretanto, ele não resistiu e morreu antes mesmo de chegar ao local. Posteriormente, o corpo dele foi removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML), onde é feito o exame de necropsia, que determina a causa da morte.

A polícia não informou se Alexandre tinha envolvimento com o mundo do crime. Também não há detalhes se a vítima estava sofrendo algum tipo de ameaça, que pudesse culminar com a sua morte.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que “o caso de homicídio foi registrado na unidade integrada da Terra Firme”. Diligências são realizadas para coletar mais informações sobre o ocorrido e identificar a autoria do crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181, o sigilo é garantido.