Dono de bar é vítima de homicídio em Benfica, na Grande Belém

Um homem, identificado como Edson Everton Santos, de 41 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (18), no distrito de Benfica, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. A vítima era bastante conhecida na região, pois era proprietária de um bar. Três homens estariam envolvidos no crime.

O homicídio ocorreu na avenida Martinha Monteiro, no bairro Itaquara. Segundo informaram testemunhas aos militares do 39º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a vítima estava em seu bar no momento do crime, que tem características de emboscada. Três homens teriam chegado ao local, pediram para Edson sair do estabelecimento e, quando ele já estava fora do bar, efetuaram os disparos. A investigação trabalha com a hipótese de que a vítima conhecia pelo menos um dos suspeitos.

Equipes da Polícia Científica do Pará estiveram no local para fazer a remoção do corpo. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Benevides. Diligências são feitas para identificar a causa do crime e localizar os suspeitos. A investigação está enfrentando dificuldades na investigação do homicídio, pois moradores se recusam a falar com a polícia, temendo algum tipo de retaliação.

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.