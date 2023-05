'Cadeirudo': foragido do Pará é preso por tráfico de drogas no Maranhão

Na noite de quinta-feira, 18, um paraense conhecido pela alcunha de 'Cadeirudo' foi preso por tráfico de drogas na cidade de Maracaçumé, no Maranhão. Gerson de Aviz Uchôa, natural de Capanema (PA), já estava foragido desde agosto do ano passado e foi preso no município maranhence durante uma abordagem policial.

As informações da Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) dão conta de que Gerson de Aviz Uchôa, de 41 anos, foi preso pelo crime de tráfico de drogas, durante uma abordagem realizada pela Polícia Militar. Na Delegacia de Polícia de Maracaçumé, as autoridades descobriram que o preso responde a vários processos por roubo, tráfico de drogas, ameaça e homicídio no Pará, sendo considerado foragido da justiça desde agosto de 2022.

A PC-MA informa, ainda, que, após atender aos procedimentos de praxe na delegacia, o preso foi levado para uma unidade prisional, onde deve aguardar um posicionamento da Justiça com relação a sua transferência para o estado do Pará.

'Cadeirudo' já tem um amplo histórico de envolvimento com crimes no interior do Estado. Em maio de 2013, por exemplo, ele foi preso em flagrante como integrante de uma quadrilha suspeita de praticar roubo, furto de motocicletas, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no município de Primavera, no nordeste do Pará. À época ele já era foragido do Sistema Penitenciário, onde respondia a cinco inquéritos policiais, por diversos crimes, incluindo latrocínio (roubo seguido de morte).