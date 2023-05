Integrante da cúpula do Comando Vermelho é presa em Paragominas

Uma integrante da alta cúpula da facção criminosa Comando Vermelho no Pará foi presa em Paragominas, no sudeste paraense. Leila Cristina do Nascimento exerce o cargo de tesoureira geral da facção criminosa no estado. Ela foi conduzida à 13ª Seccional Urbana de Paragominas e responde pelo crime de integrar organização criminosa. A notícia foi divulgada na última quarta-feira (17), pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

Segundo as evidências colhidas pela investigação, Leila ainda é mulher de Deivid Palheta, um dos 13 “conselheiros finais” do Comando Vermelho, que também exerce a função de tesoureiro geral da facção.

VEJA MAIS

Força-tarefa

O mandado de prisão preventiva contra Leila foi cumprido pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público do Pará (Gaeco/MPPA) e Polícia Civil do Estado do Pará, por meio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e Núcleo de Atendimento Integrado (NAI)/Paragominas, com apoio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente (DEAM-Deaca)/Paragominas e Delegacia de Homicídios (DH)/Paragominas. A ordem de prisão foi emitida pela Vara de Combate ao Crime Organizado no Pará.