Suposto integrante de facção criminosa morre em ação policial em Castanhal

Uma ação da Polícia Militar de Castanhal, no nordeste paraense, que tinha como objetivo dar cumprimento a um mandado de prisão contra Anderson Michel de Souza Silva, mais conhecido como “GTA”, terminou com a morte do suspeito, foragido da justiça, que teria reagido à presença dos policiais, nesta terça-feira (16).

A arma que teria sido usada pelo suspeito foi apreendida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil. De acordo com informações da polícia, “GTA” tinha uma extensa ficha criminal, com passagens por roubo, homicídio e um suposto envolvimento com facção criminosa.

De acordo com o boletim da polícia, o mandado que deveria ter sido cumprido foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Castanhal e era referente a um crime de homicídio ocorrido no ano de 2020. Após diligências, as polícias Civil e Militar conseguiram ter êxito e encontrar o suspeito em uma rua localizada no conjunto Rouxinol.

Na versão dos policiais, ao perceber a presença dos agentes, o suspeito teria feito disparos de arma de fogo com objetivo de atingi-los. Segundo a polícia, houve revide e “GTA” acabou sendo atingido. Chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.