Servidora pública suspeita de integrar facção criminosa é presa em Colares

​Luciane Cardoso da Silva foi presa pela Polícia Mili​​tar, nesta quinta-feira (27), no município de Colares, no nordeste paraense. De acordo com informações do Ministério Público do Pará (MPPA), a mulher é lotada na Secretaria Municipal de Educação de Colares (Semec) e, supostamente, ocupa cargo de chefia em uma facção criminosa que atua na região.

VEJA MAIS

A prisão preventiva de Luciane foi decretada pelo Judiciário Paraense, a pedido do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado, do MPPA. As investigações também já levaram à prisão, pelo mesmo crime, a suspeita Klacirlene Vale do Araújo.

De acordo com o MPPA, Luciane foi localizada pelo setor de inteligência do órgão, em parceria com a Polícia Militar. As investigações prosseguem, a fim de identificar, prender, julgar e condenar outros suspeitos de envolvimento com facções criminosas.

Luciane foi apresentada pela Polícia Militar ao Superintendente de Polícia Civil da Zona do Salgado, que adotou todas as providências protocolares. A suspeita está sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), à disposição da justiça.