Faccionados do Comando Vermelho são presos durante operação no Marajó

Sete homens facionados ao Comando Vermelho foram presos nesta sexta-feira (31), durante a segunda fase da “Operação Desmancha Vermelho”, deflagrada pela Polícia Civil, nos bairros do Choque e Petrópolis, em Cachoeira do Arari, no Marajó. Entres os detidos, quatro deles tinha responsabilidades dentro da facção e eram: um disciplina geral, um torre e dois disciplinas das dívidas. A ação iniciou por volta das 5h. Os presos foram identificados como Wagner Cesar Santos Vale (Waguinho), Edivan Leal dos Santos (Divan), Elson da Silva Nascimento (Nhoco), Dilelson Silva do Nascimento, Edenilson Bragança Leal Rodrigues (Chengui), Jesulam Monteiro Leal (LAM) e Sidney da Silva e Silva (CDN 14).



De acordo com o relato policial da ação, foram cumpridos 14 mandados, sendo sete de prisão preventiva e o restante de busca e apreensão, na área urbana da cidade. O objetivo da operação foi derrubar a organização criminosa que controlava e distribuía drogas em Cachoeira do Arari.

Após a morte de Leonardo Araújo, conhecido como 'L 41', em uma operação policial na semana passada, no Rio de Janeiro, semana passada, a PC percebeu uma articulação mais intensa do Comando Vermelho nas cidades do interior do Pará, principalmente no Marajó. O L41 era apontado pelas autoridades como o líder da facção. Os suspeitos capturados respondiam por crimes de tráfico e associação ao tráfico e outros delitos.

Ainda segundo polícia, os envolvidos estipulavam mensalidade para cada associado e fazia um tribunal do crime para os que não seguiam as regras ou atrasavam a mensalidade imposta. Os mandados foram cumpridos no bairro do Choque e Petrópolis, ambos na zona urbana de Cachoeira do Arari.

No decorrer da ação, os policiais civis apreenderam dez celulares, drogas, dinheiro, caderno de anotações de dívidas de tráfico, três relógios, um pen drive, dois cordões, pulseiras e dois veículos automotores de duas rodas.

Os presos ficam à disposição da Justiça. Os objetos apreendidos serão investigados.