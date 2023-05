Homem é morto e duas mulheres são baleadas no Cras

Um homem foi morto no Centro de Referência e Assistência Social (Cras) de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, nesta sexta-feira (18). A vítima baleada ainda fugiu dos suspeitos em direção ao prédio do Cras, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará.

Durante a ação, duas mulheres que estavam no local também ficaram feridas pelos disparos. A prefeitura informou que o quadro de uma das pacientes é estável, enquanto a outra está passando por uma cirurgia.

Segundo a Prefeitura de Caucaia, o local foi fechado e deve retomar atendimentos só na segunda-feira (22).